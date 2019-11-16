Женщина погибла при столкновении Mercedes и Volkswagen на Виннитчине, еще три человека госпитализированы, - полиция. ФОТО

Авария произошла 15 ноября около 17:50 возле села Щетки, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области.
Предварительно установлено, что водитель Mercedes-Benz, не справился с управлением и столкнулся с Volkswagen Caddi.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и 51-летняя пассажирка Volkswagen Caddi. Среди пострадавших также 4-летний ребенок. Пострадавшие доставлены в городскую больницу. 33-летняя пассажирка Volkswagen Caddi погибла на месте происшествия.
37-летний владелец Mercedes-Benz задержан в процессуальном порядке в изоляторе временного содержания и проверяется на причастность к совершению ДТП.
Автомобили помещены на штрафплощадку. Обстоятельства ДТП выясняет следствие.
Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.