Россия вернет захваченные корабли не сегодня, - Бутусов. ФОТО

Об этом написал в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, передача захваченных катеров состоится в открытом море у восточного побережья Крыма "в ближайшие дни".

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"На данный момент захваченные катера из Керчи еще не вышли. Украинские буксиры "Титан", Гайдамака" и поисково-спасательное судно "Сапфир" прошли мыс Тарханкут, и продолжают движение в сторону Керчи. Российские СМИ сообщили, что противник забрал боеприпасы и личное оружие экипажа, а также всю наличную документацию. Также неизвестно, вернет ли противник американские радиостанции "Харрис", которыми были оборудованы катера - это самая секретная часть оборудования", - сообщает Бутусов.



Фото: t.me/operline_ru

Он уверяет, что возврат катеров для Путина - вынужденный шаг.

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"После победы Украины в Морском суде в деле по захвату катеров, и после продолжения юридической работы, Россию ждали новые проигранные суды, большие санкции и штрафы, вероятные аресты российских судов по всему миру для обеспечения украинского иска. Если бы Украина продолжила юридическую войну и не принимала захваченные катера, Россия была бы поставлена в сложное положение.



Следствие попадания российского 30-мм снаряда по корпусу МБАК "Бердянск"

Президент Порошенко в свое время отказался забирать захваченные старые украинские корабли в Крыму именно с целью сохранения рычага давления на РФ в международных судах. Возвращение захваченных катеров - это уступка Украины по отношению к РФ", - отмечает журналист.

По его мнению, президент Владимир Зеленский идет навстречу Путину, рассчитывая на встречные уступки РФ во время встречи в "нормандском формате".

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"Прежде всего Зеленский рассчитывает, что Путин наконец прекратит издеваться над сотнями украинских заложников и пленных, и согласится на обмен", - уверен Бутусов.

"Что ж, посмотрим, оценит ли Путин инициативу Зеленского, и выгодное для РФ разрешение ситуации с захватом катеров. Украина очень многое сделала, чтобы вернуть украинских граждан из плена, ставки очень высоки.

9 декабря на нормандской встрече ожидается, что РФ наконец озвучит сроки проведения большого обмена и согласования списков всех заложников в руках российских спецслужб", - резюмирует журналист.



Фото: "Думская"

Напомним, 16 ноября появилась информация, что Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром.