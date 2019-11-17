Два человека погибли в результате взрыва гранаты в общежитии в Киеве, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Около 21:00 в столичную полицию поступило сообщение о взрыве в общежитии на улице Карла Маркса в Деснянском районе Киева. По адресу работают специалисты взрывотехнической службы, руководство полиции Киева и следственно-оперативные группы. Правоохранители установили, что в результате взрыва смертельные ранения получили двое мужчин", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Женщина погибла при столкновении Mercedes и Volkswagen на Винничине, еще три человека госпитализированы, - полиция. ФОТО

Позже начальник столичной полиции Андрей Крищенко сообщил, что в комнате вероятно взорвалась граната.

"Личности погибших установлены. Они работали в Киеве: один охранником, а другой - на строительстве. По данному факту будет открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины ", - рассказал он.



Решается вопрос об открытии уголовного производства.





Также смотрите: В многоэтажке Луцка произошел взрыв: пострадал один человек, - полиция. ФОТО







Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Смотрите также: На Харьковщине мужчина из-за ревности пытался подорвать знакомых гранатой, - Нацполиция. ФОТО