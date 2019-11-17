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17.11.19 00:56

Два человека погибли во время взрыва в общежитии в Киеве, - полиция. ФОТОрепортаж

Столичная полиция устанавливает обстоятельства взрыва, в результате которого погибли два человека.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Около 21:00 в столичную полицию поступило сообщение о взрыве в общежитии на улице Карла Маркса в Деснянском районе Киева. По адресу работают специалисты взрывотехнической службы, руководство полиции Киева и следственно-оперативные группы. Правоохранители установили, что в результате взрыва смертельные ранения получили двое мужчин", - говорится в сообщении.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Два человека погибли во время взрыва в общежитии в Киеве, - полиция 01
Два человека погибли во время взрыва в общежитии в Киеве, - полиция 02

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Два человека погибли во время взрыва в общежитии в Киеве, - полиция 03
Два человека погибли во время взрыва в общежитии в Киеве, - полиция 04
Два человека погибли во время взрыва в общежитии в Киеве, - полиция 05
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

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