Сондленд заявил Трампу, что Зеленский согласился провести расследование против Байденов, - сотрудник посольства США в Киеве Холмс. ДОКУМЕНТ

CNN опубликовал текст заявления, с которого Холмс начал выступление перед следствием Конгресса США во время слушаний за закрытыми дверями, передает Цензор.НЕТ.

По словам дипломата, он стал свидетелем и слушателем разговора посла США в ЕС и Трампа. Сондленд звонил Трампу из ресторана в Киеве.

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"Хотя посол не использовал громкую связь, я мог слышать президента через трубку. Голос президента был очень громким и узнаваемым, а посол Сондленд некоторое время держал трубку подальше от уха, вероятно, из-за громкости", - говорится в обнародованном документе.

Сондленд якобы заявил Трампу, что Зеленский в восторге от него и подтвердил, что президент Украины проведет расследование, которого хотел Трамп.

Отметим, что именно на показания Холмса ранее ссылался руководитель дипмиссии США в Киеве Уильям Тейлор, когда свидетельствовал в Конгрессе.

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Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начали собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой. 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

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В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским. В этот же день проходили вторые публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа в нижней палате Конгресса США.