В Измаиле загорелся на ходу и сгорел дотла полицейский автомобиль. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бессарабия INFORM", об этом сообщили в местной полиции.



Известно, что патрульные остановили злоумышленников, которых заподозрили в незаконной перевозке металла неизвестного происхождения. Правоохранители вызвали на подмогу следственно-оперативную группу. По дороге машина с полицейскими внезапно загорелась. Сотрудникам полиции удалось выбраться невредимыми из пылающей машины.

Они также смогли забрать ценные вещи и документы. К моменту приезда пожарных пламя уничтожило автомобиль дотла. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.





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