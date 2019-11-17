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17.11.19 09:57

В Измаиле загорелся на ходу и сгорел дотла полицейский Renault Duster. ФОТО

В субботу, 16 ноября, в Измаиле Одесской области во время движения загорелся полицейский автомобиль Renault Duster.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бессарабия INFORM", об этом сообщили в местной полиции.

Известно, что патрульные остановили злоумышленников, которых заподозрили в незаконной перевозке металла неизвестного происхождения. Правоохранители вызвали на подмогу следственно-оперативную группу. По дороге машина с полицейскими внезапно загорелась. Сотрудникам полиции удалось выбраться невредимыми из пылающей машины.

Они также смогли забрать ценные вещи и документы. К моменту приезда пожарных пламя уничтожило автомобиль дотла. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

В Измаиле загорелся на ходу и сгорел дотла полицейский Renault Duster 01

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