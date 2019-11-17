В понедельник во Владимире-Волынском попрощаются с погибшим в зоне ООС воином 14-й ОМБр Юрием Хомиком. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальная страница города в Facebook.

Юрий Хомик погиб 14 ноября в Попаснянском районе Луганской области от смертельного пулевого ранения, которое он получил во время обстрела наших позиций со стороны наемников РФ. Умер в реанимации больницы города Горный.

Поминальное прощание состоится по адресу: ул. Ивана Франко, 6, в храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии города Владимира-Волынского.

Похоронят военнослужащего в селе Зимнее Владимир-Волынского района.