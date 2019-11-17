Дизельный поезд с пассажирами загорелся под Николаевом. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГУ ГСЧС в Николаевской области, пожар возник днем 16 ноября в дизельном поезде, который двигался по направлению "Колосовка-Николаев".
Пожарные, прибывшие на место происшествия, установили, что огнем охвачен тягач и последний вагон поезда. Другие вагоны с пассажирами отцепили и отправили на место назначения по маршруту до прибытия спасателей.
Пожарные ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину возникновения пожара сейчас устанавливают правоохранители.