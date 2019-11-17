Две местные пожарные команды созданы на Закарпатье, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госслужбы по ЧС, 15 ноября на территории Ольховецкой объединенной территориальной общины в Тячевском районе прошли торжественные мероприятия - в селе открыли центр предоставления административных услуг, спортивную площадку и инклюзивного-ресурсный центр.

Торжественную церемонию посетили представители областных и районных органов власти, местного самоуправления и сельской общины, а также делегация пожарно-спасательной службы области, которая передала для нужд местной команды ключи от пожарного автомобиля. Данное подразделение будет обеспечивать противопожарную защиту шести населенных пунктов (Ольховцы, Ольховчик, Сасово, Ольховские Лазы, Раково и Добрянское), входящие в состав общины, где проживает около 15 тысяч человек.

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В этот же день была создана добровольная церковная пожарная команда в селе Вары Береговского района. Отныне на страже безопасности крестьян будут стоять 25 добровольцев-пожарных и пожарный автомобиль "Csepel".

"Люди верят, что новые пожарные команды станут надежными помощниками подразделений ГСЧС Береговского района, потому что смогут выезжать на ликвидацию пожара в радиусе 10-15 километров от ее дислокации. Подобные противопожарные формирования играют неоценимую роль именно в обуздании стихии на ранней стадии горения. Ведь на сегодняшний день основной проблемой, прежде всего, является удаленность населенных пунктов Закарпатья от мест дислокации подразделений Службы 101", - отмечается в сообщении.

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Фото: dsns.gov.ua