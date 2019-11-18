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18.11.19 07:46

Пиротехники разминировали 12 га территории в районе Петровского и Богдановки, обезврежено 89 единиц взрывоопасных предметов, - ГСЧС. ФОТО

С начала работ пиротехники ГСЧС обследовали территорию площадью 12 га и обезвредили 89 единиц взрывоопасных предметов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 14:00 17 ноября пиротехниками ГСЧС Украины обследована территория площадью 2,6 га, было изъято и уничтожено установленным способом 40 единиц взрывоопасных предметов и 35 единиц патронов различного калибра.

С начала работ обследована территория площадью 12,17 га, обнаружено и обезврежено 89 единиц взрывоопасных предметов", - сказано в сообщении.

Пиротехники разминировали 12 га территории в районе Петровского и Богдановки, обезврежено 89 единиц взрывоопасных предметов, - ГСЧС 01

Как сообщалось, 13 ноября пиротехнические расчеты ГСЧС Украины приступили к проведению работ по разминированию в районе разведения сил возле населенных пунктов Петровское-Богдановка Волновахского района Донецкой области.

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Пиротехники разминировали 12 га территории в районе Петровского и Богдановки, обезврежено 89 единиц взрывоопасных предметов, - ГСЧС 02
Фото: пресс-служба ГСЧС

Как сообщалось, 11 ноября согласно Минским договоренностям в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области завершилось практическое разведение личного состава, вооружения и военной техники.

С участка разведения №3 отведены 42 военнослужащего ВСУ, три боевых бронированных машины и 48 единиц стрелкового оружия. Силы ООС отошли на 1 км и заняли заранее оборудованные позиции.

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