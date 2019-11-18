Буду превращать в кусок говна, выверну наизнанку: как Портнов угрожает сотрудникам ГПУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо".

Отмечается, что "Слідство.Інфо" неоднократно брало комментарии у Портнова именно по указанному телефону.

Экс-заместитель главы администрации Виктора Януковича тогда фигурировал в уголовном производстве Божко. Он пообещал прокурору принять в его отношении "воспитательные меры". В дальнейшем Божко получил с десяток грубых и нецензурных сообщений. В некоторых из них бывший чиновник угрожал прокурору тюрьмой и изнасилованием неестественным способом. С номера Портнова продолжили писать даже когда прокурор закрыл производство.

Издание отмечает, что Божко - не единственный, кто получал такие сообщения.

Угрозы поступали еще нескольким сотрудникам ГПУ, которые вели следствие по делу экс-чиновника. Среди них - бывший глава управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк. Правоохранителю "пообещали" демонстрировать его как животное в клетке. За сообщение с номера Портнова ответственности никто не понес.

Прокурор ГПУ Александр Божко руководил расследованием дела Андрея Портнова около двух лет. Уголовное производство касалось возможного присвоения им денег двух столичных вузов, а также - вероятных злоупотреблений при избрании его членом Высшего совета юстиции. Это орган, который ранее влиял на назначение и увольнение судей по всей Украине.

Расследовали в Генпрокуратуре и еще одну историю, где фигурировал Портнов, - угрозы экс-нардепу Инне Богословской.

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Сразу после того, как он пытался связаться со свидетелем в этом производстве, на его телефон пришло сообщение: "Здравствуйте. Вижу, вы слишком активны. Воспитательные меры придется принять. Еще раз услышу ваше имя, буду превращать в кусок дерьма. С уважением, Портнов".

"В начале 2019-го Печерский суд Киева обязал прокурора в течение месяца завершить расследование по делу Порнова. По истечении этого срока производства его следовало либо закрыть, либо передать в суд. Стоит добавить, что именно в Печерском суде до осени 2016 года работала родная сестра Портнова, а в украинских медиа довольно часто указывали на его неформальное влияние на судебную систему Украины", - отмечается в расследовании.

Прокурор Божко обратился с просьбой разъяснить - на основании чего судьи приняли это решение. И вскоре с номера Портнова ему написали снова.

"В тюрьму собирайтесь понемногу. Не слезу из вас. Выверну наизнанку всю вашу мерзкую жизнь, доходы, расходы, родственников до десятого колена. А то, вижу, не услышал сигнал", - такой текст получил Александр Божко уже в апреле этого года.

В целом на протяжении 2019-го года Александр Божко получил более 10-ти сообщений. И все - с одного номера, которым пользуется Андрей Портнов.













"Эти угрозы ... Это же не просто мне как физическому лицу. Это угрозы прокурору Генеральной прокуратуры. То есть, по сути, лицо посягает на институт, который следит за всеми правоохранительными органами страны", - прокомментировал ситуацию Божко.

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Печерский суд отказал прокурору в разъяснении решения. А Киевский апелляционный суд вообще не захотел рассматривать его жалобу. Решение последнего Божко сейчас оспаривает в Верховном Суде. В этом году летом Генпрокуратура закрыла уголовное производство, в котором фигурировал Андрей Портнов.

В конце октября прокурор Божко снова получил угрозы: "П...р, я вижу, что у тебя не все в порядке со слухом. Придется вы...ть тебя, животное недов...ное, в тупой собачий рот. С уважением, Портнов".

"Почему поступили эти угрозы - я не знаю точно. Возможно, это связано с тем, что накануне в СМИ появилась информация о том, что мне поступали угрозы", - рассказал Божко.

Сразу после того, как божка начали поступать первые сообщения, он обратился к руководству. По словам правоохранителя, сначала эти обращения оставались без внимания: "Сначала энтузиазма не было ни у кого что-то делать ... А поскольку сейчас сменилось руководство Генеральной прокуратуры и Генинспекции, то нынешнее руководство за меня и пытается в пределах своей компетенции что-то сделать".

В своих соцсетях и во время интервью Андрей Портнов часто вспоминал Сергея Горбатюка, который до недавнего времени возглавлял Управление специальных расследований Генпрокуратуры, которое расследовало дела Майдана и действия высокопоставленных должностных лиц времен Януковича. В том числе - Портнова.

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"У них есть желание меня кошмарить, чтобы закрыть рот", - заявил обо мне сегодня бывший главный следователь Майдана ГПУ Горбатюк. Одна поправка - не "кошмарить", а "закошмарить". Прошу не путать процесс и ожидаемый результат", - написал Портнов в своем Telegram.

В 2017 году Горбатюк неоднократно получал в WhatsApp и в Facebook угрозы.

"Я тебя в клетке буду возить и показывать, как обезьяну. Я тебе пишу, чтобы ты знал, что у меня претензии именно к тебе. Чтобы ты знал, что спрошу именно с тебя. Время твое заканчивается, а спрашивать буду очень жестко", - говорится в одном из сообщений присланных Горбатюку около двух лет назад.







Горбатюк рассказал, что из-за этого он обращался в Генеральную инспекцию. А та, в свою очередь, передала материалы в полицию. Правоохранители якобы открыли уголовное производство, но его судьба Горбатюку пока неизвестна. Горбатюк планирует обратиться в Генпрокуратуру с просьбой привлечь сообщение от Портнова к делу об угрозах прокурору Божко.

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Журналисты получили распечатки сообщений с телефона еще одного следователя Генпрокуратуры за 2017-й год. Сейчас этот человек больше не работает в ГПУ и отказался комментировать тогдашние события. Поэтому редакция не публикует его имени и фамилии. Впрочем, достоверно известно, что тогда он вел расследование, в котором фигурировал Портнов.

Два года назад в сентябре, следователь получил следующее сообщение: "П...р законченный, я за тобой внимательно наблюдаю".

"Слідство.Інфо" обратилось за комментарием к Андрею Портнову - по номеру телефона, с которого ранее прокурору Божко поступали угрозы. Он отказался говорить с журналистами, отметив лишь, что это "замечательная история".

Позже Портнов в своем Telegram подтвердил, что действительно писал Александру Божко и в очередной раз раскритиковал действия ГПУ: "Друзья, это была именно моя переписка. Переписка с прокурором-преступником, наглым, самовлюбленным и тупым. И я повторно присоединяюсь ко всем словам этой переписки за единственным исключением - прошу Генерального прокурора распространить ее и на себя".

Тем временем, правоохранитель Александр Божко беспокоится за безопасность своей семьи: "Я волнуюсь больше всего за свою семью, это мой вопрос номер один. Как прокурор, следователь может выполнять свои служебные обязанности в пользу государства, боясь за жизнь и здоровье своих родных?".

Незадолго до публикации статьи "Слідство.Інфо" узнало из собственных источников, Генпрокуратура решила забрать расследование угроз Божко у Государственного бюро расследований. Теперь это производство должна вести Служба безопасности Украины.

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