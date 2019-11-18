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18.11.19 11:40

Чиновники Харьковского горсовета присвоили почти 5,3 млн грн при ремонте дорог, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила системные факты присвоения руководством одного из департаментов Харьковского горсовета миллионов гривен, выделенных из городского бюджета на ремонт автодорог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2016-2018 годов руководство департамента незаконно продавала асфальтовую крошку (гранулят), которая оставалась после ремонта автодорог. Чиновники реализовывали тонны материалов подконтрольной фирме по ценам в пять раз ниже рыночных. Коммерсанты перепродавали продукцию уже по реальной стоимости. Полученные деньги организаторы сделки присваивали.

К тому же чиновники мэрии вообще не имели права распоряжаться материалами строительства. Ведь они принадлежали коммунальному предприятию, которое является балансодержателем всех автомобильных дорог Харькова.

По заключению комплексной строительно-технической и экономической экспертизы из-за противоправных действий чиновников городскому бюджету был нанесен ущерб на сумму почти 5,3 миллиона гривен.

Правоохранители провели обыски по местам работы и проживания фигурантов дела, во время которых изъяли документацию с доказательствами осуществления сделки.

Сейчас двум чиновникам, в том числе заместителю начальника департамента, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (растрата и присвоение средств, совершенные в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения другим фигурантам дела.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

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Чиновники Харьковского горсовета присвоили почти 5,3 млн грн при ремонте дорог, - СБУ 01
Чиновники Харьковского горсовета присвоили почти 5,3 млн грн при ремонте дорог, - СБУ 02
Чиновники Харьковского горсовета присвоили почти 5,3 млн грн при ремонте дорог, - СБУ 03

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