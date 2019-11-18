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18.11.19 12:24

Из-за повышения цен на бензин вспыхнули массовые беспорядки в Иране, убит полицейский. ФОТОрепортаж

В Иране третий день продолжаются беспорядки - более ста отделений банков в огне, задержано больше тысячи человек, от ранений скончался сотрудник полиции. Власти ограничили работу интернета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

В ходе массовых беспорядков, вызванных повышением цен на бензин и нормированием его продажи, в Иране убит сотрудник полиции, пытавшийся противодействовать атаке на полицейский участок. Инцидент произошел на западе Ирана в городе Керманшах.

Всего в ходе беспорядков и стычек с полицией, начавшихся в пятницу и охвативших несколько регионов Ирана, правоохранительные органы задержали свыше 1000 человек. Участники акций подожгли более ста банков и несколько торговых центров. 

По сообщению нескольких информационных агентств, иранские власти в ночь с субботы на воскресенье ввели ограничения в работе интернета, сеть во многих местах недоступна, что затрудняет передачу информации о протестах.

Решение нормировать продажу и одновременно повысить цены на бензин было принято правительством страны в ночь на 15 ноября в связи с продолжающимся экономическим кризисом. Согласно правительственному постановлению, обладатель государственной бензиновой карты может в месяц купить до 60 литров бензина по цене эквивалентной 12 евроцентам. Те, кто нуждается в большем количестве топлива, вынуждены будут платить от 24 до 30 центов за литр в зависимости от качества бензина. Это почти в три раза выше, чем сегодняшние цены.

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Из-за повышения цен на бензин вспыхнули массовые беспорядки в Иране, убит полицейский 02

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