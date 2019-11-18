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18.11.19 16:20

Полиция разгоняет активистов возле парламента Грузии водометами, начались первые задержания. ФОТОрепортаж

Полиция в Тбилиси начала силовые действия по разблокированию входов в здание парламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Десятки участников акции протеста пытаются оказывать сопротивление, однако под давлением превосходящих сил полиции им приходится отступать.

В эти минуты сотрудники спецназа оттесняют участников акции от ворот парламента и снимают с них установленные оппозиционерами замки.

Пока спецназовцы только оттесняют щитами собравшихся, которые с поднятыми руками отступают.

После очередного предупреждения лидерам оппозиции разойтись спецназовцы продолжили натиск против участников акции, которые изменили тактику сопротивления и сели на дорогу.

Со стороны полиции сделано предупреждение о применении спецсредств, после чего были применены водяные пушки (водометы) против оппозиционеров.

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После этого начались задержания участников акции.

Спецназ продолжает оттеснять несколько десятков оппозиционеров.

Напомним, протестная акция оппозиции с требованием роспуска парламента и назначения досрочных выборов началась накануне. Десятки оппозиционеров провели ночь у здания парламента, заблокировав все входы и перекрыв близлежащие улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.

Причиной протестов стало то, что 14 ноября парламент Грузии не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которым очередные парламентские выборы в 2020 году должны были пройти полностью по пропорциональной системе.

Ранее с инициативой о проведении парламентских выборов по пропорциональной системе в 2020 году выступил лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. Решение было согласовано со всеми депутатами парламентского большинства, однако в последний момент при голосовании в четверг не получило необходимой поддержки.

Оппозиция считает, что депутаты, проголосовавшие против, не могли действовать самостоятельно и обвиняют в провале законопроекта Иванишвили.

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Полиция разгоняет активистов возле парламента Грузии водометами, начались первые задержания 01
Полиция разгоняет активистов возле парламента Грузии водометами, начались первые задержания 02
Полиция разгоняет активистов возле парламента Грузии водометами, начались первые задержания 03
Полиция разгоняет активистов возле парламента Грузии водометами, начались первые задержания 04

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