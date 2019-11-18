Из-за сильного тумана произошло ДТП в Одесской области, погиб 53-летний мужчина, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

53-летний водитель ВАЗа не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате аварии пострадали водитель и его жена, которая была рядом. Каретой скорой медицинской помощи пострадавших доставили в районную больницу, но, к сожалению, мужчину спасти не удалось.

По предварительным данным правоохранителей, авария произошла из-за невнимательности водителя в условиях сильного тумана.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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