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19.11.19 10:36

В ГСЧС сообщили подробности пожара на территории воинской части на Львовщине, в котором погиб офицер. ФОТОрепортаж

Пожарные ликвидировали пожар в административном здании воинской части в Яворовском район.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

"19 ноября в 5:03 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в с. Старычи Яворивского района. Пожар возник в административном здании размером 40х12 м", - сказано в сообщении.

Сообщается, что на момент прибытия пожарных к месту вызова, здание было полностью охвачено огнем. В результате пожара получил термический ожог спины и обеих верхних конечностей мужчина, 1978 года рождения которого в состоянии средней тяжести госпитализировали в Новояворовскую районную больницу.

В ГСЧС сообщили подробности пожара на территории воинской части на Львовщине, в котором погиб офицер 01

Во время проведения работ по ликвидации пожара, пожарными в одном из помещений было обнаружено тело погибшего мужчины.

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В 6:26 пожарные локализовали пожар и в 8:08 полностью его ликвидировали.

В ГСЧС сообщили подробности пожара на территории воинской части на Львовщине, в котором погиб офицер 02

В результате пожара огнем уничтожено здание.

К ликвидации пожара привлекли 35 человек личного состава и 6 единиц спецтехники от ГСЧС и 26 человек, а также 6 единиц спецтехники от военнослужащих.

В ГСЧС сообщили подробности пожара на территории воинской части на Львовщине, в котором погиб офицер 03
В ГСЧС сообщили подробности пожара на территории воинской части на Львовщине, в котором погиб офицер 04
В ГСЧС сообщили подробности пожара на территории воинской части на Львовщине, в котором погиб офицер 05
В ГСЧС сообщили подробности пожара на территории воинской части на Львовщине, в котором погиб офицер 06
Фото: пресс-служба ГСЧС

В ГСЧС сообщили подробности пожара на территории воинской части на Львовщине, в котором погиб офицер 07

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