Протесты в Грузии: митингующие вновь установили палатки у здания парламента. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

На площади перед парламентом провели ночь несколько десятков протестующих. Они вновь установили несколько палаток, но на этот раз не на проезжей части проспекта Руставели, а на площади.

Ничего не меняется и протест с требованием отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе продолжается", - заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Акакий Бобохидзе.

Он сообщил, что во вторник утром в Тбилисском городском суде состоятся процессы над 37 задержанными накануне при силовом разгоне участниками акции протеста.

"Все эти люди задержаны по политическим мотивам, и мы будем требовать их немедленного освобождения", - сказал Бобохидзе.

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На состоявшемся в понедельник вечером после разблокирования здания парламента заседании бюро законодательного органа один из его членов, председатель комитета по экономическим вопросам Роман Какулия заявил, что "есть информация" об обнаружении полицейскими в одной из палаток участников акции коктейлей Молотова и молотков".

"Эту информацию необходимо перепроверить", - сказал депутат, слова которого приводит пресс-служба парламента.

Между тем пока правоохранительные органы не сообщали об этой находке в лагере оппозиционеров.

Напомним, 14 ноября парламент Грузии не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которым очередные парламентские выборы в 2020 году должны были пройти полностью по пропорциональной системе. Ранее с инициативой о проведении парламентских выборов по пропорциональной системе в 2020 году выступил лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. Решение было согласовано со всеми депутатами парламентского большинства, однако в последний момент при голосовании в четверг не получило необходимой поддержки. Оппозиция считает, что депутаты, проголосовавшие против, не могли действовать самостоятельно и обвиняют в провале законопроекта Иванишвили.

Вчера полиция в Тбилиси начала силовые действия по разблокированию входов в здание парламента.

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