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19.11.19 11:40

Полиция задержала жителя Хмельнитчины, который привязал к автомобилю собаку и тянул ее по дороге. ФОТО

В Хмельницкой области следователи открыли уголовное производство по ч. 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными) по факту издевательства над собакой - мужчина привязал животное к буксировочному тросу и волочил за автомобилем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

О факте издевательства над животным в Красиловский отдел полиции сообщили свидетели происшествия, которые двигались по этой же дороге близ села Кузьмин. На место сразу выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала правонарушение.

Полиция задержала жителя Хмельнитчины, который привязал к автомобилю собаку и тянул ее по дороге 01

Пострадавшую собаку доставили в ветеринарное учреждение, где ей оказали медицинскую помощь. Медики передали животное волонтерам.

Сейчас следователи выясняют мотивы, побудившие мужчину к такому жестокому поступку, опрашивают очевидцев и свидетелей происшествия.

Санкция части 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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