Украинские военнослужащие впервые пройдут обучение под руководством британских инструкторов по программе "ORBITAL". ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Осуществление операции "ORBITAL" в Украине было начато в 2015 г. британскими специалистами военного дела, но украинские военнослужащие пройдут такое обучение впервые.

Обучение будет проходить по восьми направлениям: курс подготовки командиров взводов, курс подготовки старшего и младшего сержантского состава, курс базовой пехотной подготовки, курс разведки, курсы для инструкторов - подготовка марксменов (принципы меткой стрельбы), тактическая медицина и минная безопасность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иностранные инструкторы уже подготовили более 350 военнослужащих Службы правопорядка, - подполковник Потапов

"Основная цель этих учений - подготовка наших воинов к ведению боевых действий в различных условиях и приведения наших подразделений в соответствие со стандартами государств-членов НАТО. Во время занятий военнослужащие будут изучать тактику ведения боевых действий в различных условиях, совершенствовать личные навыки и тренироваться действовать малыми подразделениями", - сказано в сообщении.







Фото: сайт Минобороны