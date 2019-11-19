Сотни людей пришли попрощаться с погибшими при взрывах в Балаклее военнослужащими Дмитрием Мовчаном и Денисом Ярмаком. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает UA: Сумы.

Прощание проходит в помещении клуба.

Провести погибших в последний путь пришли сотни людей. Они выстраиваются в очередь, чтобы отдать последний долг военнослужащим.

Напомним, что по предварительным данным оперативной группы Генштаба установлено, что "15 ноября на специально оборудованном месте - площадке хранения взрывоопасных предметов №4, - группами разминирования осуществлялись работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов. В 14:28, вероятно, в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя до ракет 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", произошло его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов".

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В результате взрывов двое саперов погибли на месте, еще пятеро получили ранения и ожоги. Впоследствии один из раненых от полученных ранений скончался в больнице.



Фото: UA: Сумы

Напомним, 15 ноября примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных Сил Украины в Балаклее Харьковской области.