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19.11.19 12:38

Разоблаченный контрразведкой СБУ харьковский террорист Логунов проиграл апелляцию и остался приговорен к 12 годам тюрьмы. ФОТОрепортаж

Агент российской военной разведки, задержанный контрразведчиками Службы безопасности Украины в 2017 году, приговорен на Харьковщине к 12 годам лишения свободы.

контрразведка

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 18 ноября 2019 года Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор Орджоникидзевского районного суда г. Харькова, которым Мехти Логунова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и назначили наказание в виде лишения свободы на 12 лет.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в августе 2017 года в Харькове контрразведка СБУ задержала ученого Мехти Логунова, создавшего террористическую организацию в поддержку "русского мира". Злоумышленник привлек в группировку 18 харьковчан.

Разоблаченный контрразведкой СБУ харьковский террорист Логунов проиграл апелляцию и остался приговорен к 12 годам тюрьмы 01
Разоблаченный контрразведкой СБУ харьковский террорист Логунов проиграл апелляцию и остался приговорен к 12 годам тюрьмы 02
Разоблаченный контрразведкой СБУ харьковский террорист Логунов проиграл апелляцию и остался приговорен к 12 годам тюрьмы 03
Разоблаченный контрразведкой СБУ харьковский террорист Логунов проиграл апелляцию и остался приговорен к 12 годам тюрьмы 04

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