Везли шампуня на $2,5 тыс., но наивные французы прикрепили инвойс с реальными ценами в 20 раз больше заявленных, - Нефьодов о "контрабанде недели". ФОТОрепортаж

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Ехал себе небольшой грузовик через Мостиску на Львовщине, вез на $2.6 тыс. средств ухода за волосами и на $7.2 тыс. одежды. Но сработала автоматизированная система рисков и машину открыли. А к паллете наивные французы из Balmain прикрепили реальные инвойсы на эти средства ухода на $50 тыс. Непрокатило. Ну и одежда Bogner и CMP никак не может быть такой дешевой", - написал Нефьодов, добавив, что товар изъят, протокол составлен, ожидается суд.

Глава таможни также отметил, чтооправдывать попытку занижения стоимости пошлинами не выйдет, так как ставка на шампуни з ЕС - 0%.

"Просто очень хочется "скрутить" НДС, видимо", - пишет Нефьодов.

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