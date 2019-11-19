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19.11.19 14:14

Главная задача - не допустить провокаций: МВД готовится к массовым акциям в День достоинства и свободы. ФОТОрепортаж (обновлено)

21 ноября в Украине отмечается День достоинства и свободы. В Киеве и других городах 21 и 22 ноября запланированы массовые акции. Для обеспечения безопасности во время них будут задействованы все подразделения МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ  со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом сегодня, 19 ноября, сказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Во время массовых акций 21 и 22 ноября в Киеве и других городах пройдут массовые акции, в которых примет участие большое количество людей. Органы системы МВД и в частности полиция, имеет огромный опыт обеспечения безопасности на массовых мероприятиях. Но каждый руководитель на местах, в каждом городе, должен готовиться к проведению этих акций заранее и обратить особое внимание на превентивную работу, чтобы избежать каких-либо провокаций", - сказал Сергей Яровой.

Первый заместитель министра отдельно отметил, что во время массовых акций 21 и 22 ноября будут привлечены все подразделения органов МВД, а также пройдут консультации с организаторами массовых акций для налаживания взаимодействия и надлежащего обеспечения правопорядка.

Главная задача - не допустить провокаций: МВД готовится к массовым акциям в День достоинства и свободы 01

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко полиция постоянно проводит мониторинг оперативной обстановки в связи с запланированными массовыми акциями: "Также отдельно подчеркиваю, что будет происходить обмен информацией и координация между главными управлениями в областях и всеми службами. Главная задача - не допустить возможных провокаций во время массовых мероприятий".

Главная задача - не допустить провокаций: МВД готовится к массовым акциям в День достоинства и свободы 02

"Сейчас в Киеве в органы местного самоуправления поступило 2 заявки о проведении мирных акций на Майдане Независимости. Одна состоится 21 ноября. 22 ноября анонсирована акция на Майдане Незалежности с последующим шествием к ​​Офису Президента", - сказал заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич.

Главная задача - не допустить провокаций: МВД готовится к массовым акциям в День достоинства и свободы 03

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По его словам, во время проведения акций предусмотрено участие максимального количества групп превентивной коммуникации, групп документирования, создания резервов из числа полиции особого назначения и тактико оперативного реагирования Департамента патрульной полиции. Также будет развернута работа ситуационного центра.

Главная задача - не допустить провокаций: МВД готовится к массовым акциям в День достоинства и свободы 04
Фото: сайт МВД

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