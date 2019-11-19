Легковой автомобиль столкнулся с маршруткой на Хмельнитчине: два человека погибли, 12 пострадали. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Хмельницкой области.

"Авария произошла 19 ноября в 7:50 часов на автодороге "Житомир - Черновцы". Вблизи с. Ганнивка Дунаевецкого района столкнулись легковой автомобиль марки "КИА Сеrato" и маршрутный микроавтобус "Мерседес Спринтер" сообщением "Панасовка - Дунаевцы - Хмельницкий".

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки, данные которых устанавливаются, погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка "КИА Сеrato" в тяжелом состоянии доставлена ​​в областную больницу. 11 человек, которые ехали в маршрутном микроавтобусе, в том числе и водитель, были доставлены в медицинские учреждения для обследования. Предварительно известно, что пятеро из них получили различные телесные повреждения, в одной из пассажирок сломана рука", - сказано в сообщении.

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На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа ГУНП в Хмельницкой области. В дальнейшем информация будет уточняться.

Также сообщается, что следователи следственного управления ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины по факту дорожно-транспортного происшествия.