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20.11.19 15:43

В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

20 ноября, в городе Сумы в 10.00 в Свято-Воскресенском кафедральном соборе начнется церемония прощания с Евгением Владимировичем Коростелев, полковником, командиром 128-й отдельной горно-пехотной бригады, который 12 ноября в районе села Новотроицкое Донецкой области, во время выполнения боевой задачи получил тяжелое ранение в результате минно-взрывного подрыва, от которого умер сегодня в 4.00 в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона, так и не приходя в сознание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным ТСН, несколько тысяч человек пришли проститься с Коростелевым.

Церемония прощания началась с заупокойной литии в Свято-Воскресенском соборе ПЦУ, которую отслужил епископ Сумкой и Ахтырский Мефодий. Далее траурная церемония прошла ул. Соборной, после чего прощание продолжилось в здании бывшего артучилища — ныне кадетского корпуса, в котором погибший получил профессию военного. Далее гроб с телом покойного на орудийном лафете доставили на Аллею Славы центрального кладбища Сум, где состоялась церемония похорон со всеми воинскими почестями.

"Наш комбриг - образец офицера Вооруженных сил Украины. Он очень грамотный, прекрасный командир. Лично показывал пример военнослужащим, учил их, поддерживал. Наша бригада понесла непоправимый потери", - так о Евгении Коростелеве отзывается заместитель командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады по морально-психологическому обеспечению полковник Евгений Бондарь. Он вместе с другими военнослужащими 128-й бригады приехал проводить в последний путь своего командира.

Евгений Коростелев с начала войны находился среди защитников Украины. Прошел тяжелый боевой путь вместе с 25-й отдельной воздушно-десантной бригадой, от командира взвода управления самоходной артиллерийской батареи до начальника артиллерии - заместителя командира 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. С сентября этого года был назначен командиром 128-й ОГПБр.

В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений 01
В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений 02
В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений 03

В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений 04
В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений 05
В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений 06
В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений 07
В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений 08
В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений 09
В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений 10
В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений 11
В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений 12
В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений 13
В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений 14
В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений 15
В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений 16
В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений 17
В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений 18
В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений 19
В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений 20
В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений 21
В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений 22
В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений 23
В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений 24
В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений 25
В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений 26
В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений 27
В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений 28
В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений 29
В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений 30
В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений 31

Фото: UA:СУМИ, Панорама, Сумской облсовет.

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После прощания колонна двинется пешим ходом к Центральному кладбищу на Аллею Славы, где состоятся похороны Героя.

У него остались жена, дочь и сын.

Военный журналист Евгения Подобная сообщила, что желающие помочь семье могут перечислить деньги на банковскую карту Оксаны Коростелевой 4731 2127 0099 2224.

В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений 32

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