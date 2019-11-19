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19.11.19 16:02

Чехия выдала Украине подозреваемого в хищении почти 15 млн грн имущества учебно-спортивного центра "Авангард", - ГПУ. ФОТО

По запросу органов прокуратуры Украины Чехия выдала украинца, которого разыскивали по подозрению в хищении оборудования Детско-юношеского учебно-спортивного центра профсоюзов города Киева "Авангард", закупленного за государственные средства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Согласно материалам следствия, в 2010 году по результатам проведения процедуры тендерной закупки между Предприятием Детско-юношеский учебно-спортивный центр профсоюзов города Киева "Авангард" и частным обществом заключен договор на закупку оборудования для ледовой арены, а также образования и поддержания искусственного льда, на общую сумму почти 15 млн грн.

"Несмотря на перечисление средств, оборудование так и не был поставлено, а все дальнейшие финансово-хозяйственные отношения между предприятием и частной фирмой, а именно составление дополнительного договора хранения указанного оборудования, были направлены на сокрытие факта хищения этого имущества", - говорится в сообщении.

В сентябре 2018 года по согласованию прокуратуры города Киева гендиректору общества сообщили о подозрении по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением). В дальнейшем в связи с уклонением от следствия его объявили в розыск, а в июле 2019 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

15 октября 2019 года подозреваемого арестовали на территории Чехии.

По результатам рассмотрения запроса украинской стороны компетентные органы Чехии приняли решение о его экстрадиции. 18 ноября в аэропорту "Борисполь" была осуществлена фактическое выдаче подозреваемого украинским правоохранителям.

Сейчас мужчина задержан следователями Главного управления Национальной полиции в г.Киеве и в суд подано ходатайство о применении в отношении него меры пресечения.

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Чехия выдала Украине подозреваемого в хищении почти 15 млн грн имущества учебно-спортивного центра Авангард, - ГПУ 01

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