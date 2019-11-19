В Вооруженных силах стартовал конкурс на лучшую артиллерийскую батарею. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ в Фейсбуке.

В информации отмечается: "За звание лучшей артиллерийской батареи в каждой из категорий и номинаций борются подразделения Сухопутных войск ВС Украины, ВМС ВС Украины и командования десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины.

Этот конкурс проводится ежегодно и уже стал традиционным. Его цель - не только определить победителей, но и на примере лучших способствовать повышению заинтересованности личного состава в углублении своего профессионального уровня. А само участие в таких соревнованиях помогает выработать и закрепить твердые практические навыки обращения со штатным вооружением и военной техникой.

Судьи проверяют профессиональные умения команд в тактической, индивидуальной, специальной и спортивной номинациях. Всего участие в конкурсе принимают четырнадцать артиллерийских подразделений".

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