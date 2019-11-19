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19.11.19 19:20

Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без "сладенького", Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без сладенького, Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Все решаем!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Замминистра Клитина попала на должность через кровать": Исключенный из СН депутат Поляков обнародовал аудиозаписи Юзика. АУДИО (обновлено)

Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без сладенького, Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Сладенькое самим нужно!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: У Тимошенко такая фигура, потому что ей не дают сладенького

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы в городе Президента. Делай по моей команде, а мы поддержим: якобы разговор Корявченкова и нардепов от СН с главой полиции Кривого Рога. АУДИО

Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без сладенького, Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Тяжелое наследие режима Порошенко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вице-спикер Верховной Рады Стефанчук снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним", - "ЧЕСНО"

Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без сладенького, Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Все от таланта зависит...

Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без сладенького, Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Неблагодарный!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко - Зеленскому: Ждем вас на корпоративах со своим пианино

Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без сладенького, Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Виновен!

Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без сладенького, Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Заседание фракции

Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без сладенького, Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Порошенко виноват...

Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без сладенького, Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Украина и балласт

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