Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без "сладенького", Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Все решаем!
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Замминистра Клитина попала на должность через кровать": Исключенный из СН депутат Поляков обнародовал аудиозаписи Юзика. АУДИО (обновлено)
Сладенькое самим нужно!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: У Тимошенко такая фигура, потому что ей не дают сладенького
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы в городе Президента. Делай по моей команде, а мы поддержим: якобы разговор Корявченкова и нардепов от СН с главой полиции Кривого Рога. АУДИО
Тяжелое наследие режима Порошенко
Читайте на "Цензор.НЕТ": Вице-спикер Верховной Рады Стефанчук снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним", - "ЧЕСНО"
Все от таланта зависит...
Неблагодарный!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко - Зеленскому: Ждем вас на корпоративах со своим пианино
Виновен!
Заседание фракции
Порошенко виноват...
Украина и балласт
Больше фотошопов смотрите здесь