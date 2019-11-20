Учения для общевойскового резерва ОМБ прошли в районе отвода тяжелого вооружения ООС, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, по легенде, противник продолжает вооруженный конфликт на территории Донецкой области вдоль линии фронта. В одном из населенных пунктов он сосредоточивает основные силы и готов перейти в атаку, пытается прорвать оборону первого эшелона наших войск проходом через минные заграждения силами танкового батальона. Далее он продолжает наступление и закрепляется на выгодном рубеже.

Вместе с тем по сигналу тревоги в район сосредоточения отправляются резервы командира бригады. Подразделения готовят технику к применению, выходят на огневой рубеж и наносят максимальное огневое поражение наступающему противнику. Уже после окончания контратаки происходит восстановление войск для обороны переднего края.

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Во время занятия отработали выход танковых подразделений на огневой рубеж и стрельбу с закрытых огневых позиций, а также преодоление минно-взрывных заграждений. Инженерно-саперные подразделения бригады тренировались действовать на минных полях во время наступления.

"Сначала бригадные саперы отработали разминирования противотанковых участков местности, чтобы пройти его бронетехникой. В дальнейшем были отработаны действия с зарядом разминирования ЗРП "Тропа". Этот способ используют, когда во время наступления надо создать для личного состава проход через минно-взрывные заграждения", - пояснил заместитель командира отдельной механизированной бригады.

После преодоления минных заграждений одно из танковых подразделений вышло на огневой рубеж, нанесло поражение противнику и отошло в безопасный район на доукомплектование. В то же время другая танковая рота обошла противника, который этого не ожидал, с флангов и обстреляла, нанеся ему серьезные потери.

"Во время учений прежде всего отработана мобильность, быстрота действий и взаимодействие подразделений. Тренировке резервов в соединении уделяем много внимания, поэтому подобные мероприятия проводим, как минимум, раз в месяц как днем, так и ночью. Мы обязаны это делать для того, чтобы военные, которые находятся в окопах на передовой были уверены, что общевойсковой резерв в любом случае заблаговременно подойдет и окажет необходимую помощь", - подытожил заместитель командира бригады.

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Фото: mil.gov.ua