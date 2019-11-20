Мужчина с ножом набросился на сотрудницу РАГСа в Черниговской области и нанес ей около 10 ножевых ранений, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Черниговской области.

34-летний мужчина неожиданно набросился на сотрудницу государственного учреждения и около десяти раз ударил ее ножом в различные части тела, а затем исчез в неизвестном направлении. О происшествии в полицию сообщили врачи, которые оказывали потерпевшей первую помощь. Медперсонал реанимационного отделения районной больницы предоставил женщине помощь, пока жизни и здоровью пациентки угрозы нет.

В Козелецком отделении полиции немедленно были созданы поисковые группы, в которые вошли участковые офицеры и оперативники. К поискам злоумышленника подключилась даже "Муниципальная стража" и частная охранная фирма. Полиция перекрыла въезды-выезды из города, фото мужчины моментально облетело поселок.

Мужчина до вечера скрывался от правоохранителей и возмущенных граждан, но полиция все же задержала его. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство с правовой квалификацией "покушение на убийство".

Продолжается досудебное расследование.

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