Интернет-провокатор по заданию спецслужб РФ призывал к терактам в День достоинства и свободы, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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Оперативники и следователи спецслужбы установили, что мужчина был привлечен к сотрудничеству представителем информационной группы "Сапфир", созданной ГУ Генштаба ВС РФ. На сотрудничество согласился с идеологическим соображениям.

По заданию кураторов провокатор от имени проукраинского активиста зарегистрировался в соцсетях. Накануне Дня достоинства и свободы провокатор начал размещать призывы к совершению террористических актов в городах Украины, в частности Киеве, Днепре, Харькове и Одессе.

По замыслу спецслужб РФ, действия провокатора должны были создать информационный фон для дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне и во время празднования. В случае осуществления каких-либо реальных провокаций или беспорядков российские СМИ были готовы распространить информацию об их организации именно участниками патриотических организаций и движений. Это должно было негативно повлиять на международный имидж Украины в мире.

Специалисты Службы безопасности Украины в сфере информационной безопасности разоблачили замысел сотрудников спецслужб РФ и блокировали деятельность их агента-провокатора. Следователями украинской спецслужбы проведен обыск по адресу проживания злоумышленника, изъята компьютерная техника, на которой хранятся исчерпывающие доказательства, необходимые для досудебного расследования.

За совершение преступления, предусмотренного ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины, жителю Днепропетровщины грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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