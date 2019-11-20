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20.11.19 13:53

Депутата Кременчугского райсовета нашли застреленным в автомобиле. ФОТО

В Кременчуге Полтавской области сегодня около полудня был найден застреленным в собственном автомобиле депутат Кременчугского райсовета, предприниматель Андрей Гаврилов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

В пресс-службе полиции города сообщили, что депутата обнаружили застреленным из огнестрельного оружия в закрытом изнутри и заведенном автомобиле.

Полиция рассматривает версию суицида.

Андрей Гаврилов был физическим лицом-предпринимателем, главой комиссии по вопросам самоуправления, административно-территориального устройства, депутатской деятельности и этики, законности, правопорядка и борьбы с коррупцией Кременчугского райсовета.

В Кременчугский райсовет он был избран в 2015 году от политической партии "Украинское объединение патриотов "УКРОП".

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Депутата Кременчугского райсовета нашли застреленным в автомобиле 01
Депутата Кременчугского райсовета нашли застреленным в автомобиле 02

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