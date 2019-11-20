Депутата Кременчугского райсовета нашли застреленным в автомобиле. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
В пресс-службе полиции города сообщили, что депутата обнаружили застреленным из огнестрельного оружия в закрытом изнутри и заведенном автомобиле.
Полиция рассматривает версию суицида.
Андрей Гаврилов был физическим лицом-предпринимателем, главой комиссии по вопросам самоуправления, административно-территориального устройства, депутатской деятельности и этики, законности, правопорядка и борьбы с коррупцией Кременчугского райсовета.
В Кременчугский райсовет он был избран в 2015 году от политической партии "Украинское объединение патриотов "УКРОП".