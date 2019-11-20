Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
20.11.19 14:28

Женская команда Федерации шахмат Киева стала клубным вице-чемпионом Европы. ФОТОрепортаж

В черногорском городе Будва проходил клубный чемпионат Европы по шахматам среди мужчин и женщин.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Федерации шахмат Киева, женская команда завоевала "серебро".

Отмечается, что чемпионом стала грузинская "Нона" - 11 очков. Шахматистки "Kyiv Chess Federation" набрали 10 очков и поделили 2-3 места с именитой "Cercle d’Echecs" (Монако), однако имели лучший дополнительный коэффициент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинец Штембуляк стал чемпионом мира по шахматам среди юниоров

Вице-чемпионками стали: Мария Музычук, Анна Музычук, Жансая Абдумалик, Инна Гапоненко и Юлия Осьмак.

В федерации напоминают, что клубный чемпионат Европы по шахматам - это своеобразный аналог Лиги чемпионов в футболе или других игровых видах спорта.

Женская команда Федерации шахмат Киева стала клубным вице-чемпионом Европы 01
Женская команда Федерации шахмат Киева стала клубным вице-чемпионом Европы 02
Женская команда Федерации шахмат Киева стала клубным вице-чемпионом Европы 03

Также читайте: Украинский гроссмейстер Онищук стал сильнейшим на международном турнире в Эстонии

Женская команда Федерации шахмат Киева стала клубным вице-чемпионом Европы 04
Женская команда Федерации шахмат Киева стала клубным вице-чемпионом Европы 05
Фото: facebook.com/kyivchess

Читайте также: Женская сборная Украины заняла второе место на Всемирной шахматной Олимпиаде-2018

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100