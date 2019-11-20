Порошенко встретился с Туском: санкции ЕС должны оставаться до полного выполнения Россией минских соглашений. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Петр Порошенко выразил благодарность Дональду Туску за его твердую многолетнюю и самоотверженную поддержку Украины на пути европейской интеграции.

Кроме того, он выразил надежду, что новое руководство Европейского Союза так же решительно и настойчиво будет поддерживать Украину во время своей каденции.

Стороны обсудили последнее развитие на Донбассе и отметили необходимость удвоения усилий по обеспечению выполнения Российской Федерацией требований безопасности согласно Минским договоренностям.

Отмечено, что подавляющее большинство последних шагов в мирном урегулировании было осуществлено украинской стороной, что без соответствующих шагов России как государства-агрессора не может считаться достаточным прогрессом.

Стороны отметили, что санкции ЕС должны оставаться до полного выполнения РФ Минских договоренностей, а именно восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Особое внимание в ходе встречи было уделено развитию внутренней ситуации в Украине. Выражена глубокая обеспокоенность в связи с признаками восстановления политически мотивированных преследований в Украине и увеличением давления на свободу слова и СМИ.

В конце встречи были скоординированы пути укрепления отношений партнерства между партией "Европейская Солидарность" и Европейской народной партией.

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