Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
20.11.19 14:48

Порошенко встретился с Туском: санкции ЕС должны оставаться до полного выполнения Россией минских соглашений. ФОТО

В ходе рабочего визита в Хорватию для участия в Конгрессе Европейской народной партии пятый Президент Украины, глава фракции "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Петр Порошенко выразил благодарность Дональду Туску за его твердую многолетнюю и самоотверженную поддержку Украины на пути европейской интеграции.

Кроме того, он выразил надежду, что новое руководство Европейского Союза так же решительно и настойчиво будет поддерживать Украину во время своей каденции.

Стороны обсудили последнее развитие на Донбассе и отметили необходимость удвоения усилий по обеспечению выполнения Российской Федерацией требований безопасности согласно Минским договоренностям.

Отмечено, что подавляющее большинство последних шагов в мирном урегулировании было осуществлено украинской стороной, что без соответствующих шагов России как государства-агрессора не может считаться достаточным прогрессом.

Стороны отметили, что санкции ЕС должны оставаться до полного выполнения РФ Минских договоренностей, а именно восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Особое внимание в ходе встречи было уделено развитию внутренней ситуации в Украине. Выражена глубокая обеспокоенность в связи с признаками восстановления политически мотивированных преследований в Украине и увеличением давления на свободу слова и СМИ.

В конце встречи были скоординированы пути укрепления отношений партнерства между партией "Европейская Солидарность" и Европейской народной партией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Блок Порошенко намерен подать заявку на членство в Европейской Народной Партии

Порошенко встретился с Туском: санкции ЕС должны оставаться до полного выполнения Россией минских соглашений 01
Порошенко встретился с Туском: санкции ЕС должны оставаться до полного выполнения Россией минских соглашений 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100