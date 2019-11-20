Контрразведка СБУ задержала жительницу Донецка, которая пыталась организовать схему легализации в Украине граждан РФ и террористов "ДНР". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что женщина планировала оформлять документы за денежное вознаграждение через свои связи в правоохранительных и контролирующих органах. Первым заказчиком " услуг" стал гражданин страны-агрессора, который долгое время находился на временно оккупированной территории Донецкой области и сотрудничал с представителями террористических группировок. За решение вопроса злоумышленница предложила работнику одного из украинских правоохранительных органов материальное вознаграждение в размере 1 млн российских рублей. Первая часть суммы была перечислена через почтовый сервис", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что 19 ноября контрразведчики СБУ в Славянске задержали организатора и "клиента" при получении паспорта гражданина Украины и передачи злоумышленниками остальных средств.

"Меры осуществлялись в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Объединенных Сил. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения", - сообщили в СБУ.

Операция проводилась сотрудниками Департамента контрразведки СБ Украины совместно с Управлением Службы в Житомирской области, ГУ в Донецкой и Луганской областях.

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