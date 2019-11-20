Главный ревизор ГФС Киевщины погорел на взятке в $2500. ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Полицейские установили, что правонарушитель договорился с предпринимателем о решении вопроса штрафных санкций, которые должны были наложить на фирму. За 2500 долларов США чиновник пообещал не принимать меры по взысканию налогового долга.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения взятки. Это 38-летний житель Киевской области.





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По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.