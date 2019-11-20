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20.11.19 17:40

Save us: Протестующие в Гонконге 4 дня удерживали захваченный кампус университета. ФОТОрепортаж

Полиция в Гонконге применила раздражающий газ, резиновые пули и дубинки, чтобы не пропустить демонстрантов, которые пытались вырваться из городка Политехнического университета, которое они занимали уже несколько дней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Многих протестующих задержали.

Полиция заявила, что демонстранты могут выйти из городка, но только без самодельного оружия и противогазов.

Когда полиция пыталась попасть в городок ночью 17 ноября, демонстранты встретили ее бензиновыми бомбами и брусчаткой.

По состоянию на утро 19 ноября в районе Политехнического университета Гонконга оставались около 100 "обороняющихся" человек. 

Более 600 человек покинули территорию университета.

"Утром во вторник настроение в студгородке было мрачным и гораздо менее напряженным. Ощущение поражения распространилось среди оставшихся. Десятки протестующих сдались полиции, некоторые в слезах, а другие поклялись сражаться, не имея представления, как это теперь делать", - пишет CNN.

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Save us: Протестующие в Гонконге 4 дня удерживали захваченный кампус университета 01
Save us: Протестующие в Гонконге 4 дня удерживали захваченный кампус университета 02
Save us: Протестующие в Гонконге 4 дня удерживали захваченный кампус университета 03
Save us: Протестующие в Гонконге 4 дня удерживали захваченный кампус университета 04
Save us: Протестующие в Гонконге 4 дня удерживали захваченный кампус университета 05

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