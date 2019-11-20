Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства ознакомился с условиями обучения и побывал на школьном турнире по мини-футболу. Вместе с бронзовыми призерами Олимпийских игр Ильей Квашой и Ольгой Саладухой он вручил подарки юным спортсменам.
"Зеленский обратил внимание на необходимость ремонта в школе. Речь идет о спортзале, который должен иметь европейский вид", - говорится в сообщении.
Кроме того, Президент просмотрел показательные детские выступления по спортивной гимнастике и ушу. Дети подарили главе государства флаг Украины.