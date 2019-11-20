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20.11.19 20:05

Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале. ФОТОрепортаж

Во время рабочей поездки в Луганскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил Станично-Луганскую общеобразовательную школу I-III ступеней № 1.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале 01

Глава государства ознакомился с условиями обучения и побывал на школьном турнире по мини-футболу. Вместе с бронзовыми призерами Олимпийских игр Ильей Квашой и Ольгой Саладухой он вручил подарки юным спортсменам.

Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале 02

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Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале 03
Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале 04

"Зеленский обратил внимание на необходимость ремонта в школе. Речь идет о спортзале, который должен иметь европейский вид", - говорится в сообщении.

Кроме того, Президент просмотрел показательные детские выступления по спортивной гимнастике и ушу. Дети подарили главе государства флаг Украины.

Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале 05

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Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале 06

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