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20.11.19 20:16

СБУ блокировала деятельность трех мощных нарколабораторий. ФОТО

Деятельность трех нарколабараторий, организованных участниками межрегионального группировки, по производству прекурсоров и амфетамина блокировала Служба безопасности Украины в Черкасской и Киевской областях.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центе СБУ.

В сообщении отмечается: "Производственные мощности" организаторы обустроили на территории собственных домохозяйств. Прекурсоры и психотропы сбывали в разные регионы страны через разветвленную сеть дилеров, а также администрируемые интернет-магазины.

Правоохранители задержали активных участников группировки в двух областях при производстве наркотиков. При обысках по месту жительства, а также в подсобных помещениях фигурантов дела выявлено оборудование для изготовления прекурсоров и психотропных веществ, более 100 килограммов прекурсоров, почти тонну химических реактивов, партию амфетамина и деньги, полученные от сбыта "товара".

Ориентировочная стоимость изъятых наркотических веществ составляет 8 млн  гривен по ценам черного рынка.

Сейчас трем участникам группировки следователями УСБУ в Черкасской области совершено сообщение о подозрениях в совершении преступлений. Мероприятия по разоблачению наркодельцов происходили под процессуальным руководством прокуратуры области".

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