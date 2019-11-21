Уничтоживший памятную доску погибшему украинскому активисту Иванову в Одессе Александр Евченко, сдался в полицию, - Стерненко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил активист Сергей Стерненко.

"Им оказался Александр Евченко 1981 г.р. Сообщают, что черт самостоятельно сдался полиции, после того как поднялся немалый резонанс. Поэтому 100 к грн, которые коллективно обещали предоставить 27 человек, остаются у владельцев", - говорится в сообщении.

По словам активиста, мужчина рассказал, что он якобы поссорился с женой, напился, посмотрел фильм "Джокер" и вдруг вымазал себе лицо гримом, решил схватить кувалду и бегать по улице.

Он разбил доску, не зная чья она. Раскаивается, обещает за свой счет восстановить табличку.

"Однако, скорее всего, Евченко действовал вполне осознанно и по идеологическим соображениям, потому что его страница в соцсети "Вк" выдает в нем пророссийского коллаборанта: репосты антимайдана, подписки на "горжусь россией", "советская россия" и другие", - отметил активист.

Фигурнату сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство, от 3 до 7 лет заключения), далее будет суд.

Напомним, ранее сообщалось, что памятную доску погибшему украинскому активисту Иванову уничтожили в Одессе.

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