Гражданин РФ-член ИГИЛ задержан в Житомире, его разыскивал Интерпол за убийство, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Житомирской области.
По имеющейся информации, задержанный является членом террористической радикальной организации "Исламское государство" и даже руководителем одной из ее групп.
Разоблачение места нахождения и задержание иностранца стало результатом специальных мер полиции области для очистки региона от потенциально опасных преступников.
Родился мужчина в Луганской области Украины. Долгое время жил в России.
На территории нашего государства он скрывался, чтобы избежание ответственности за совершение убийства.
Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного.