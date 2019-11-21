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21.11.19 15:03

Гражданин РФ-член ИГИЛ задержан в Житомире, его разыскивал Интерпол за убийство, - Нацполиция. ФОТО

21 ноября на одной из улиц областного центра оперативники Управления уголовного розыска и бойцы КОРДа Житомирщины задержали 30-летнего гражданина Российской Федерации, причастного к террористической деятельности. Мужчина находился в международном розыске за совершение убийства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Житомирской области.

По имеющейся информации, задержанный является членом террористической радикальной организации "Исламское государство" и даже руководителем одной из ее групп.

Разоблачение места нахождения и задержание иностранца стало результатом специальных мер полиции области для очистки региона от потенциально опасных преступников.

Родился мужчина в Луганской области Украины. Долгое время жил в России.

На территории нашего государства он скрывался, чтобы избежание ответственности за совершение убийства.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного.

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Гражданин РФ-член ИГИЛ задержан в Житомире, его разыскивал Интерпол за убийство, - Нацполиция 01
Гражданин РФ-член ИГИЛ задержан в Житомире, его разыскивал Интерпол за убийство, - Нацполиция 02

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