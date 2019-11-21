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21.11.19 16:10

Две маленькие девочки жили в квартире среди червей, дети были неухоженными и голодными, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

В доме почти без мебели, холодильника, работающего санузла, с грязной ванной, в которой поселились черви жили две девочки 5 и 1,5 лет.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Днепра, информирует Цензор.НЕТ.

На спецлинию 102 позвонил мужчина и сообщил, что его сожительница устроила ссору, бьет посуду, и неадекватно себя ведет. Патрульные прибыли по указанному заявителем адресу. 

Как оказалось, у мужчины возник конфликт с гражданской женой. В одной из комнат было много битой посуды, лежали разбросанные вещи. Женщина призналась, что сделала это во время ссоры с мужем.

"Впрочем, поразило патрульных не количество битых тарелок и выяснение отношений, а то, что среди всего этого беспорядка, в грязном помещении, без необходимой мебели, холодильника, с санузлом в ужасном состоянии находятся двое малолетних детей - девочки 5-ти и полутора лет . Дети были грязные, заброшенные и голодные. Для сна у них была одна кровать на двоих с грязным бельем", - рассказали в полиции.

Полицейские сразу вызвали на место ювенальную превенцию Шевченковского отделения полиции. Инспекторы составили на родителей соответствующие административные материалы за невыполнение родительских обязанностей. Было принято решение отправить детей в больницу.

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Две маленькие девочки жили в квартире среди червей, дети были неухоженными и голодными, - патрульная полиция 01
Две маленькие девочки жили в квартире среди червей, дети были неухоженными и голодными, - патрульная полиция 02
Две маленькие девочки жили в квартире среди червей, дети были неухоженными и голодными, - патрульная полиция 03
Две маленькие девочки жили в квартире среди червей, дети были неухоженными и голодными, - патрульная полиция 04
Две маленькие девочки жили в квартире среди червей, дети были неухоженными и голодными, - патрульная полиция 05
Две маленькие девочки жили в квартире среди червей, дети были неухоженными и голодными, - патрульная полиция 06
Две маленькие девочки жили в квартире среди червей, дети были неухоженными и голодными, - патрульная полиция 07
Две маленькие девочки жили в квартире среди червей, дети были неухоженными и голодными, - патрульная полиция 08

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