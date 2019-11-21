Контрразведка СБУ предупредила сотрудничество чиновницы с террористической организацией "МГБ ЛНР". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Правоохранители установили, что представители "спецслужбы" террористов задержали руководительницу структурного подразделения одного из областных государственных учреждений на КПВВ "Станица Луганская". Женщина по семейным делам пыталась попасть на временно оккупированноую территорию Луганска. Наемников заинтересовал тот факт, что по роду профессиональной деятельности она имеет доступ к актуальной информации по экономической и социально-политической ситуации в Луганской области.

Террористы традиционно прибегли к психологическому давлению и шантажу, угрожали блокировать ей посещение близких на оккупированной территории. Таким образом представители "МГБ" заставили чиновника согласиться на конфиденциальное сотрудничество. Дальнейшие инструкции от кураторов женщина должна была получить по телефону.

После возвращения на контролируемую государством территорию госслужащая стала объектом внимания контрразведчиков СБУ. Проверка показала, что она не собиралась совершать никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины.

СБУ обращает внимание, что подобные случаи не редкость. Украинской спецслужбой разоблачаются многочисленные факты вербовки граждан разведывательными органами страны-агрессора и пророссийскими террористами на временно оккупированной территории. Чтобы принудть украинцев к совершению государственной измены, враг применяет широкий арсенал средств воздействия: от уговоров к насильственным действиям.

Согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины, государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. В то же время освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-наемник РФ из Хмельнитчины сдался правоохранителям по программе "Тебя ждут дома", - СБУ. ФОТО