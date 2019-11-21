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21.11.19 21:18

"Ні репресіям!", "Ні деморалізації армії!", "Портнова - на нари", - лозунги на акции, приуроченной годовщине Революции Достоинства. ФОТОрепортаж

В Киеве на Майдане Незалежности проходит вече "Мы имеем достоинство!", посвященное Дню достоинства и Свободы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции выдвинули ряд лозунгов, среди которых - "Ні репресіям", "НІ деморалізації армії", "Волю генералу Марченку", "Чому не в тюрмі "регіонали" і "Беркут", "Портнова - на нари", "Капітуляція - не гідність, мир під триколором - не свобода". 

Участники акции пообещали прийти под Офис президента 8 декабря перед встречей лидеров "нормандской четверки", чтобы предупредить президента В.Зеленского о недопустимости капитуляции.

Также участникии акции выставили палатки, где организовывали добровольцев, которые будут помогать "Движению сопротивления капитуляции". 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция "Ми маємо гідність!" (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - лозунги на акции, приуроченной годовщине Революции Достоинства 01
Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - лозунги на акции, приуроченной годовщине Революции Достоинства 02
Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - лозунги на акции, приуроченной годовщине Революции Достоинства 03
Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - лозунги на акции, приуроченной годовщине Революции Достоинства 04
Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - лозунги на акции, приуроченной годовщине Революции Достоинства 05
Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - лозунги на акции, приуроченной годовщине Революции Достоинства 06
Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - лозунги на акции, приуроченной годовщине Революции Достоинства 07
Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - лозунги на акции, приуроченной годовщине Революции Достоинства 08
Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - лозунги на акции, приуроченной годовщине Революции Достоинства 09

Фото - Олег Богачук

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