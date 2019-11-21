Жесткое приземление: у турецкого самолета сломалась стойка шасси во время посадки в аэропорту Одессы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Международного аэропорта Одессы в Facebook.

"Сегодня, 21 ноября, в 20:55 рейс TK465 авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Стамбула в Одессу, в условиях мощного бокового ветра во время прикосновения к ВПП надломал переднюю стойку шасси", - сказано в сообщении.

Все 136 пассажиров эвакуированы и находятся в зале терминала аэропорта.

По данным местного издания "Думская", самолет при посадке потерял колесо и остановился на взлетно-посадочной полосе между третьей и четвертой рулежными дорожками. Пилоты экстренно высадили пассажиров при помощи надувных трапов.

"В связи с этим аэропорт "Одесса" приостановил полеты до 01:00 по местному времени. По данному случаю комиссия проводит расследование", - добавили в пресс-службе аэропорта.

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По данным "Думской", это уже второй инцидент в одесском аэропорту за сегодня. Ранее похожее ЧП случилось с частным самолетом Gulfstream G150, который выполнял рейс в Дубаи. На взлете у него подломилась стойка шасси. Специалисты говорят, что произошло разрушение блока крепления передней стойки к тележке передних пневматиков.













