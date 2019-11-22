"День 1-й: вот, что бывает, когда не позавтракаешь", - объявившая голодовку адвокат семей Небесной Сотни Закревская показала фото на весах. ФОТО

Сегодня, в первый день голодовки, Закревская обнародовала фото весов со своим весом, передает Цензор.НЕТ.

"1 день #НемаєСлідства. Вот что бывает, когда не успеешь позавтракать. В принципе была неплохая теория о киборге. Вот и проверим", - написала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поправку для сохранения дел Майдана проголосуют. Надо потерпеть до 3 декабря, - Арахамия





Напомним, адвокат семей Небесной Сотни Закревская объявила голодовку. Она будет голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование. С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ , которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.