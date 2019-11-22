Рейсовый автобус насмерть сбил пешехода на трассе Одесса-Рени, который переходил дорогу в неположенном месте - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

"Полицейскими, которые работали на месте происшествия, предварительно установлено, что 53-летний водитель автобуса на недостаточно освещенном участке дороги не заметил мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. От удара пешеход, личность которого пока не установлена, погиб мгновенно", - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту будут внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

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