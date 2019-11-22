Взрыв в киевской многоэтажке: полиция открыла производство. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

По данным полиции, в результате взрыва никто не пострадал, лишь была повреждена внутренняя отделка дома. Также правоохранители опросили жильцов дома и изъяли вещественные доказательства, обнаруженные на месте происшествия.

По факту инцидента полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство. Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

"Сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции изымают записи с камер видеонаблюдения и проводят все необходимые мероприятия, чтобы установить и задержать причастных лиц к данному правонарушению", - добавили в полиции.

Напомним, в ночь на 22 ноября в жилом доме на улице Олеся Гончара прогремел взрыв.

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