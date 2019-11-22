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22.11.19 12:18

Полиция на Волыни задержала главаря банды, которая держала в страхе местный бизнес и успела совершить 19 преступлений. ФОТОрепортаж

Полиция Волынской области задержала лидера ОПГ и ее участника за поборы с местных бизнесменов.

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Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

По требованию преступников, граждане, которые занимались бизнесом на территории области, должны были ежемесячно платить "дань". За это участники группировки и ее лидер обещали им надежную "крышу" и "покой".

Если же члены ОПГ получали отказ, сначала пытались психологически заставить предпринимателей региона платить им - угрожали физическим насилием в отношении предпринимателей или их родных, повреждением имущества. Если метод запугивания не помогал - переходили к реальным действиям.

Установлена ​​причастность членов группы к совершению 19 преступлений. На данный момент задержали лидера ОПГ и одного из ее участников. 

Задержанным сообщено о подозрении, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В частности, лидеру ОПГ, так называемом "смотрящему" по кличке Чечен, сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Втором фигуранту инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

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Полиция на Волыни задержала главаря банды, которая держала в страхе местный бизнес и успела совершить 19 преступлений 01
Полиция на Волыни задержала главаря банды, которая держала в страхе местный бизнес и успела совершить 19 преступлений 02

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