Полиция на Волыни задержала главаря банды, которая держала в страхе местный бизнес и успела совершить 19 преступлений. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

По требованию преступников, граждане, которые занимались бизнесом на территории области, должны были ежемесячно платить "дань". За это участники группировки и ее лидер обещали им надежную "крышу" и "покой".

Если же члены ОПГ получали отказ, сначала пытались психологически заставить предпринимателей региона платить им - угрожали физическим насилием в отношении предпринимателей или их родных, повреждением имущества. Если метод запугивания не помогал - переходили к реальным действиям.

Установлена ​​причастность членов группы к совершению 19 преступлений. На данный момент задержали лидера ОПГ и одного из ее участников.

Задержанным сообщено о подозрении, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В частности, лидеру ОПГ, так называемом "смотрящему" по кличке Чечен, сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Втором фигуранту инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

Смотрите также: Во время задержания наркобанды на Волыни полицейского ранили ножом в руку, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж



